Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor- Belediye Kütahyaspor: 2-3
Criptoswaps Çatalcaspor- Batman Petrolspor: 1-1
Kahta 02 Spor- Elazığspor: 0-1
Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 3-1
Osmaniyespor FK- Bursa Yıldırımspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-2
Sancaktepe FK- Hendekspor: 0-0
Başkent Gözgözler Akademi FK- Bergama Belediyespor: 1-2
Karaman Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bitexen Düzcespor: 0-1
Kızılcabölükspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
Hacettepe- Darıca Gençlerbirliği: 1-0
68 Aksaray Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 2-0
İskenderunspor-52 Orduspor FK: 3-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kalecik FK: 1-0
Bayrampaşaspor-Yomraspor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK- Çarşambaspor: 4-1
3. Grup:
Mardin 1969 Spor-Criptoswaps Edirnespor: 0-1
Esenler Erokspor- Kardemir Karabükspor: 8-0
Modafen- Çankaya FK: 0-1
Fethiyespor-Ceyhanspor: 4-0
Belediye Derincespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967: 1-2
İçel İdmanyurduspor-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 1-0
Ağrı 1970 Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Karşıyaka- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Kaynak: AA
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