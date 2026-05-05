Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 90 Frimpong), Arous, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 63 Rivas), Dijksteel, Sissoho, Haidara, Show, Keita, Agyei (Dk. 89 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Can Keleş, Serdar Dursun
Goller: Dk. 2 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 23 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 59 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa-Kocaelispor maçı 1-1 sona erdi.
60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.
89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda, top kalecide kaldı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
