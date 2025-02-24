Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.
Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
ikas Eyüpspor- Beşiktaş: 1-3
Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 1-0
Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa: 2-1
Reeder Samsunspor- Çaykur Rizespor: 2-3
Bellona Kayserispor-Göztepe: 1-0
Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor: 3-2
Trabzonspor- Gaziantep FK: 3-2
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|24
|20
|4
|0
|59
|23
|36
|64
|2.FENERBAHÇE
|24
|18
|4
|2
|60
|23
|37
|58
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|24
|14
|4
|6
|39
|26
|13
|46
|4.BEŞİKTAŞ
|23
|11
|8
|4
|36
|23
|13
|41
|5.İKAS EYÜPSPOR
|24
|11
|7
|6
|36
|24
|12
|40
|6.GÖZTEPE
|23
|10
|5
|8
|40
|28
|12
|35
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|23
|9
|6
|8
|39
|31
|8
|33
|8.TRABZONSPOR
|23
|8
|8
|7
|39
|28
|11
|32
|9.KASIMPAŞA
|24
|7
|10
|7
|42
|47
|-5
|31
|10.CORENDON ALANYASPOR
|24
|8
|7
|9
|28
|33
|-5
|31
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|24
|9
|3
|12
|30
|41
|-11
|30
|12.ONVO ANTALYASPOR
|24
|8
|6
|10
|28
|43
|-15
|30
|13.GAZİANTEP FK
|23
|8
|5
|10
|30
|33
|-3
|29
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|24
|6
|7
|11
|30
|38
|-8
|25
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|24
|6
|6
|12
|28
|40
|-12
|24
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|23
|5
|9
|9
|24
|42
|-18
|24
|17.SİPAY BODRUM FK
|24
|6
|5
|13
|17
|29
|-12
|23
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|24
|2
|7
|15
|24
|43
|-19
|13
|19.ADANA DEMİRSPOR
|24
|2
|3
|19
|23
|57
|-34
|3
26. hafta programı
Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
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