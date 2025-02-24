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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

24.02.2025 23:16
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

ikas Eyüpspor- Beşiktaş: 1-3

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 1-0

Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa: 2-1

Reeder Samsunspor- Çaykur Rizespor: 2-3

Bellona Kayserispor-Göztepe: 1-0

Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor: 3-2

Trabzonspor- Gaziantep FK: 3-2

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY24204059233664
2.FENERBAHÇE24184260233758
3.REEDER SAMSUNSPOR24144639261346
4.BEŞİKTAŞ23118436231341
5.İKAS EYÜPSPOR24117636241240
6.GÖZTEPE23105840281235
7.RAMS BAŞAKŞEHİR 239683931833
8.TRABZONSPOR2388739281132
9.KASIMPAŞA2471074247-531
10.CORENDON ALANYASPOR248792833-531
11.ÇAYKUR RİZESPOR2493123041-1130
12.ONVO ANTALYASPOR2486102843-1530
13.GAZİANTEP FK2385103033-329
14.TÜMOSAN KONYASPOR2467113038-825
15.NET GLOBAL SİVASSPOR2466122840-1224
16.BELLONA KAYSERİSPOR235992442-1824
17.SİPAY BODRUM FK2465131729-1223
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2427152443-1913
19.ADANA DEMİRSPOR2423192357-343
NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.

26. hafta programı

Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mart Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)

2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)

3 Mart Pazartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA

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