Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Spor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

ikas Eyüpspor- Beşiktaş: 1-3

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 1-0

Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Onvo Antalyaspor- Kasımpaşa: 2-1

Reeder Samsunspor- Çaykur Rizespor: 2-3

Bellona Kayserispor-Göztepe: 1-0

Corendon Alanyaspor- Adana Demirspor: 3-2

Trabzonspor- Gaziantep FK: 3-2

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 24 20 4 0 59 23 36 64 2.FENERBAHÇE 24 18 4 2 60 23 37 58 3.REEDER SAMSUNSPOR 24 14 4 6 39 26 13 46 4.BEŞİKTAŞ 23 11 8 4 36 23 13 41 5.İKAS EYÜPSPOR 24 11 7 6 36 24 12 40 6.GÖZTEPE 23 10 5 8 40 28 12 35 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 23 9 6 8 39 31 8 33 8.TRABZONSPOR 23 8 8 7 39 28 11 32 9.KASIMPAŞA 24 7 10 7 42 47 -5 31 10.CORENDON ALANYASPOR 24 8 7 9 28 33 -5 31 11.ÇAYKUR RİZESPOR 24 9 3 12 30 41 -11 30 12.ONVO ANTALYASPOR 24 8 6 10 28 43 -15 30 13.GAZİANTEP FK 23 8 5 10 30 33 -3 29 14.TÜMOSAN KONYASPOR 24 6 7 11 30 38 -8 25 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 24 6 6 12 28 40 -12 24 16.BELLONA KAYSERİSPOR 23 5 9 9 24 42 -18 24 17.SİPAY BODRUM FK 24 6 5 13 17 29 -12 23 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 2 7 15 24 43 -19 13 19.ADANA DEMİRSPOR 24 2 3 19 23 57 -34 3 NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi. NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi. 26. hafta programı Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle: 1 Mart Cumartesi: 16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana) 20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş) 2 Mart Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi) 16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) 20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker) 3 Mart Pazartesi: 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir) 16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep) 20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel) 20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA