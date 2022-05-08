Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

08.05.2022 14:36

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü Spor, Trabzonspor A.Ş'ye 4-2 yenildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü Spor, Trabzonspor A.Ş'ye 4-2 yenildi.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkari ekibi, Trabzonspor AŞ'yi konuk etti.

Ev sahibi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı aldığı mağlubiyetle 43 puanda kaldı, rakibi Trabzonspor AŞ ise puanını 24'e çıkardı.

Karşılaşmayı Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi.

Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2 Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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