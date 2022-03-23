Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

23.03.2022 14:37
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Dudulluspor, deplasmanda Yukatel Kayseri Kadın FK'yi 1-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Dudulluspor, deplasmanda Yukatel Kayseri Kadın FK'yi 1-0 yendi.

Hava muhalefetinden dolayı 7. haftadan ertelenen maç, Sümer Spor Tesisleri'nde oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli mücadele etti, kaleye atılan şutlar etkili olamadı.

Maçın ikinci yarısında rakibine üstünlük kuran Dudulluspor, 80. dakikada Tuana Naz'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement