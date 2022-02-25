Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

25.02.2022 00:59
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Eden ArenaHakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)Slavia Prag: Mandous, Bah (Dk. 46 Lingr), Ousou, Kacharaba (Dk. 90+2 Kudela), Dorley, Traore (Dk. 78 Talovierov), Holes, Schranz, Plavsic (Dk. 90+2 Pudil), Olayinka, Sor (Dk.

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

Slavia Prag: Mandous, Bah (Dk. 46 Lingr), Ousou, Kacharaba (Dk. 90+2 Kudela), Dorley, Traore (Dk. 78 Talovierov), Holes, Schranz, Plavsic (Dk. 90+2 Pudil), Olayinka, Sor (Dk. 83 Tecl)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand (Dk. 81 Kim Min-jae), Szalai, Sosa (Dk. 57 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas (Dk. 57 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 28 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 81 Berisha)

Goller: Dk. 19 Schranz, Dk. 27 ve Dk. 63 Sor (Slavia Prag), Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90 Berisha (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kacharaba, Dk. 90+3 Tecl (Slavia Prag), Dk. 31 Osayi-Samuel, Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 41 Pelkas (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

47. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Schranz'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

48. dakikada ceza yayı üstünde Lingr'ın şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sor'un, Serdar Aziz'den sıyrıldıktan sonra köşeye plasesinde kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında top üstten farklı şekilde auta gitti.

52. dakikada Holes'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sor'un vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

53. dakikada Sor'un pasında yay üzerinde topla buluşan Lingr'ın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

63. dakikada Slavia Prag üçüncü golü buldu. Sağdan hızlı gelişen atakta topla buluşan Holes, topu ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Sor'a çıkardı. Topu kontrol eden Sor'un hafif çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

71. dakikada Fenerbahçe'de yaşanan top kaybının ardından Sor, meşin yuvarlağı sürerek ceza sahası içine girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altay'dan sıyrılmak isteyen Sor'un topuna tecrübeli kaleci müdahale etti ve savunma tehlikeyi savuşturdu.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında aldığı topla rakibini geçen Arda Güler, ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazda 2 oyuncuyu daha geçen Arda'nın şutunda kaleciden dönen top Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Slavia Prag sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi! Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi! Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu

Constantine, Slavia Prag, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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