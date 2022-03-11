Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turunda ilk ayak maçları tamamlandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 4 maç oynandı.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre): 2-1

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa): 2-0

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka): 4-4

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1