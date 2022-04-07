Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

07.04.2022 21:55
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 3-3 berabere kaldı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek final aşaması, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği Feyenoord-Slavia Prag maçıyla başladı.

Feyenoord'un Slavia Prag karşısındaki gollerini 10. dakikada Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü attı.

Konuk takımda Peter Olayinka 41, Yira Sor 67 ve İbrahim Traore 90+5. dakikada fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Nisan'da oynanacak.

YORUMLAR
500
Orkun Kökçü'nün golü galibiyete yetmedi Orkun Kökçü'nün golü galibiyete yetmedi ING Türkiye'de iki üst düzey atama ING Türkiye'de iki üst düzey atama

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Feyenoord, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:59 Aralarında devlet memurlarının da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 22:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement