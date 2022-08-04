Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Kaynak: AA

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