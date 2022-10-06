Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: II. Louis
Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia (Gürcistan)
Monaco: Nübel, Vanderson (Dk. 65 Maripan), Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara (Dk. 65 Lucas), Fofana, Golovin (Dk. 73 Minamino), Embolo (Dk. 57 Volland), Ben Yedder (Dk. 57 Boadu)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 73 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 56 Bakasetas), Yusuf Yazıcı (Dk. 56 Umut Bozok), Bardhi (Dk. 82 Naci Ünüvar), Trezeguet (Dk. 73 Djaniny), Gomez
Goller: Dk. 14 ve 45+2 (penaltıdan) Ben Yedder, Dk. 55 Disasi (Monaco), Dk. 72 Bakasetas (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 10 Gomez (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Denswil (Trabzonspor) Dk. 22 Vanderson, Dk. 74 Diatta (Monaco)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenildi.
50. dakikada Monaco savunmasında Badiashile'nin uzun geri pasında kaleci Nübel'i aşan top az farkla direğin yanından kornere çıktı.
54. dakikada Diatta'nın ceza alanı hemen içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.
55. dakikada Monaco, farkı 3'e yükseltti. Golovin'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Embolo'nun kafa vuruşunda top arka direkteki Disasi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
72. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye düşürdü. Ceza alanı içinde Umut Bozok'un pasında, Bakasetas'ın yerden vuruşunda, top kaleci Nübel'in solundan filelere gitti: 3-1
78. dakikada Lucas'ın pasında, ceza alanı içinde Volland'ın şutunda, savunmaya çarpan top direğin az farkla üzerinden kornere çıktı.
89. dakikada Minamino'nun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine doğru gelen topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Henrique'nin ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
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