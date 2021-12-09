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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

09.12.2021 01:19
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, ertelenen bir maç dışında sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, ertelenen bir maç dışında sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grupların 6. ve son haftası, E, F ve G gruplarında TSİ 23.00'te başlayan beş maçla devam etti.

E Grubu'nu lider tamamlamayı önceden garantileyen Bayern Münih, konuk ettiği Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Jamal Musiala'nın ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek rakibini turnuva dışına itti.

Karşılaşmada ağları sarsan Müller, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajına ulaşan ilk Alman oyuncu oldu.

Grubun diğer maçında ise Benfica, ağırladığı Dinamo Kiev'i Roman Yaremchuk ve Gilberto'nun ilk yarıdaki golleriyle 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından 6'da 6 yapan Bayern Münih 18 puanla lider, Benfica 8 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı. 7 puanlı Barcelona ise üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. İspanya temsilcisi, 2000-21 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçemedi.

Manchester United grubu lider tamamladı

Üst tura önceden çıkmayı garantileyen Manchester United, konuk ettiği Young Boys ile 1-1 berabere kaldı ve F Grubu'nda lider unvanıyla son 16'ya kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Mason Greenwood, turnuvaya veda eden İsviçre ekibininkini ise 42. dakikada Fabian Rieder kaydetti.

Atalanta ile Villarreal arasında oynanması planlanan grubun diğer maçı ise kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi. Bu maçı kazanacak ekip, yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi'nden devam edecek.

Burak Yılmaz, Lille'in üst tur vizesi aldığı maçta ağları sarstı

G Grubu'nda Lille, 11. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes'in golleriyle deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 yenerek son 16 turuna lider unvanıyla çıktı. Almanya ekibinin tek golü, 89. dakikada Renato Steffen'den geldi.

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaş ve üstü bir sezonda iki veya üst sayıda gol atan altıncı oyuncu olarak tarihe geçti. Daha önce Cristiano Ronaldo, Franceso Totti, Didier Drogba, Filippo Inzaghi ve Laurent Blanc bu istatistiğe ulaşmıştı.

Salzburg ise ağırladığı Sevilla'yı 50. dakikada Noah Okafor'un ağları sarsmasıyla 1-0 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Avusturya ekibi, yoluna Şampiyonlar Ligi'nden devam etme hakkı elde etti.

Grubu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off'larına katılacak İspanya temsilcisinde ise Joan Jordan, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sonuçlar

E Grubu:

Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 3-0

F Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya): Ertelendi.

G Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya): 1-0

Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa): 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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