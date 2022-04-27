Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

27.04.2022 23:49
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turunda, İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Villarreal takımları Anfield Stadı'nda karşılaştı.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadeleye atak başlayan Liverpool, yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve Sadio Mane ile çeşitli pozisyonlar üretmesine rağmen Villarreal savunmasını geçemedi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibin en tehlikeli pozisyonu, Thiago Alcantara'dan geldi. İspanyol oyuncunun 42. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.

İkinci devreye hızlı başlayan Liverpool, aradığı golü 53. dakikada buldu. Orta sahadan kısa paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı sert orta, Villarreal defansından Pervis Estupinan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-0

Hız kesmeyen ev sahibi ekipte Salah'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve İngiltere temsilcisi, 55. dakikada 2-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu, Didier Drobga'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.

Rakibini 2-0'la geçen Liverpool, ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadı'nda oynanacak.

YORUMLAR
500
Liverpool finale göz kırptı Liverpool finale göz kırptı Klopp, 2016'da Villarreal'i mağlup ettikten sonra kutlamalara öncülük ediyor Klopp, 2016'da Villarreal'i mağlup ettikten sonra kutlamalara öncülük ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Villarreal, Liverpool, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


Son Dakika
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
22:29 Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu
22:13 Karısı hamile kalamayınca ilişkiye girdiği baldızını hamile bıraktı! Büyük tepki var
22:04 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 23:58:46. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement