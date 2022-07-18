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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

18.07.2022 09:48
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 20 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 20 Temmuz Çarşamba TSİ 21.00'de karşılaşacak.

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Zürih (İsviçre)

19.00 Zalgiris (Litvanya)- Malmö (İsveç)

19.00 Pyunik (Ermenistan)-Diddeleng (Lüksemburg)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

20.45 Midtjylland (Danimarka)- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Şkupi (Kuzey Makedonya)

20 Temmuz Çarşamba:

19: 00 HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya)

20: 00 Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

21: 00 Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

21: 00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe

21.15 Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova)

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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev mesaisi sürüyor Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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