Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

08.06.2022 00:03
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasına, 6 maçla devam edildi.

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasına, 6 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2. haftasında A, B ve C liglerinde 6 maç oynandı.

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta A Ligi 3. Grup'ta oynanan Almanya-İngiltere mücadelesi, 1-1 sona erdi. Almanya'nın golü 51. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi. İngiltere ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Aynı gruptaki diğer maçta ise İtalya, Macaristan'ı 2-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup

Almanya-İngiltere: 1-1

İtalya-Macaristan: 2-1

B Ligi

3. Grup

Bosna Hersek- Romanya: 1-0

Finlandiya- Karadağ: 2-0

C Ligi

1. Grup

Litvanya-Türkiye: 0-6

Faroe Adalar- Lüksemburg: 0-1

YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Kaynak: AA

Litvanya, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 00:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement