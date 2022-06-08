Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasına, 6 maçla devam edildi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2. haftasında A, B ve C liglerinde 6 maç oynandı.
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta A Ligi 3. Grup'ta oynanan Almanya-İngiltere mücadelesi, 1-1 sona erdi. Almanya'nın golü 51. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi. İngiltere ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Aynı gruptaki diğer maçta ise İtalya, Macaristan'ı 2-1 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup
Almanya-İngiltere: 1-1
İtalya-Macaristan: 2-1
B Ligi
3. Grup
Bosna Hersek- Romanya: 1-0
Finlandiya- Karadağ: 2-0
C Ligi
1. Grup
Litvanya-Türkiye: 0-6
Faroe Adalar- Lüksemburg: 0-1
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