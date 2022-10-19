Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor

19.10.2022 19:06
Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur BaşdaşYILPORT SAMSUNSPOR: Aykut - Ali Ülgen, Berk, Yunus Emre, Soner (Dk. 84 Enes Albak), Muhammet, Celil (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Novikovas (Dk. 61 Şener), Polat (Dk. 46 Osman), Fofana (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut - Ali Ülgen, Berk, Yunus Emre, Soner (Dk. 84 Enes Albak), Muhammet, Celil (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Novikovas (Dk. 61 Şener), Polat (Dk. 46 Osman), Fofana (Dk. 40 Laura), Ahmet SağatMUŞ 1984 MUŞSPOR: Zeki - Ömer Karancı, Enes (Dk. 81 Dede Çelik), Furkan, Erkam, Efe Mustafa, Emircan (Dk. Ahmet Çakmak), Ömer Acı (Dk. 77 Eray Güneş), Berkant, Doğukan (Dk. 46 Abdulkadir), Yunus Karadağ (Dk. 67 Raif)GOLLER: Dk. 20, Dk. 78, Dk. 80 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)SARI KART: Enes (Muş 1984 Muşspor)

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muş 1984 Muşspor'u Ahmet Sağat'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

18'inci dakikada Fofana'nın ara pasıyla buluşan Ahmet Sağat'ın cezası içerisinde kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.20'nci dakikada Fofana'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.28'inci dakikada ani gelişen atakta Novikovas'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu defans kornere çıkarttı.29'uncu dakikada Novikovas'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Berk'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.78'inci dakikada Ali Ülgen'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri geldi. Önüne düşen topu Ahmet Sağat ağlarla buluşturdu: 2-0.

80'inci dakikada Muhammet Ali Özbaskıcı'nın şutunda kaleci Zeki'den dönen topu Ahmet Sağat tamamladı: 3-0.


- Samsun
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Yusuf Emre Gültekin, Yunus Emre, Samsunspor, Ali Ülgen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 03:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement