Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz