Üye Girişi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.12.2021 18:02
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Turgut Doman, Burak Cansız, Suat GüzÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Ndong, Ndizeye, Haddadi (Dk. 46 Karim Hafez), Muhammed Emin Sarıkaya, Mallan, Jospin (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş-Dk. 102 Atakan Müjde), Mounir, Walter (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Turgut Doman, Burak Cansız, Suat Güz

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Ndong, Ndizeye, Haddadi (Dk. 46 Karim Hafez), Muhammed Emin Sarıkaya, Mallan, Jospin (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş-Dk. 102 Atakan Müjde), Mounir, Walter (Dk. 61 Tetteh), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 79 Haqi Osman)

Akhisarspor: Enes Kimia, Yusuf Acer (Dk. 87 Oğuzcan Kesgin), Göksu Mutlu, Kemal Cingirt, Semih Görer (Dk. 103 Bora Yılmaz), Yavuz Serkan Özbakan (Dk. 103 Halil İbrahim Karavuş), Yusuf Cihat Çelik, Orçun Erten (Dk. 58 Yusuf Kanal), Serkan Sefil (Dk. 72 İlke Nelik), Mert Özyıldırım (Dk. 103 Mehmet Salih Yiğit), Bertuğ Bayar

Goller: Dk. 95 Tetteh, Dk. 113 Haqi Osman, Dk. 120+2 Mounir (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 110 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Yusuf Acer, Dk. 94 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 66 Awuku, Dk. 120 Karim Hafez, Dk. 120+1 Haqi Osman (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde bulduğu gollerle Akhisarspor'u 3-1 yenen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kupada adını 5. tura yazdırdı.

19. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay Kanatsızkuş, topu ceza sahasında bulunan Mallan'a gönderdi. Mallan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Enes Kimia'dan döndü ve tekrar Mallan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

27. dakikada Mallan'ın ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Emin Sarıkaya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

56. dakikada sağ sanattan topu sürerek ceza sahasına giren Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

61. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ortasına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, top kaleci Enes Kimia'nın sağından auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.

Uzatma bölümü

95. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mert Miraç Altıntaş'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

109. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahasında topla buluşan Bora Yılmaz, rakibi Awuku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

110. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Kazanılan penaltı sonra topun başına geçen Yusuf Cihat Çelik, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

113. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Haqi Osman'ın kaleci Enes Kimia'yı geçerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1.

120+2. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Akhisarspor'un korner atışı sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Haqi Osman, topu orta sahada bulunan Mounir'e gönderdi. Korner atışı sırasında kalesinden çıkan ve rakip sahada bulunan kaleci Enes Kimia'nın yokluğunda Mounir, orta sahadan rakip sahaya kadar sürdüğü topu, boş kaleye gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Emin Sarıkaya, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastadan 20 bin lira 18:56 Hastadan 20 bin lira "bıçak parası" isteyen doktor yakalandı
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi 16:37 Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:25 Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
18:57 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi
18:56 Hastadan 20 bin lira "bıçak parası" isteyen doktor yakalandı
18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
18:30 Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak
18:16 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
18:16 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
17:48 Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
17:39 Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
17:23 İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim
13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi         
18:57
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 19:09:26. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement