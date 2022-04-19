Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.04.2022 22:33
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker TakpakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Puchacz, Siopis (Dk. 84 Koita), Bakasetas (Dk. 72 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Berat Özdemir), Visca, Kouassi (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Puchacz, Siopis (Dk. 84 Koita), Bakasetas (Dk. 72 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Berat Özdemir), Visca, Kouassi (Dk. 66 Nwakaeme), Cornelius

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo, Attamah (Dk. 90+1 İlhan Parlak), Kemen (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Thiam, Emrah Başsan (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Gavranovic (Dk. 76 Cardoso)

Gol: Dk. 87 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Kemen, Dk. 70 İbrahim Akdağ, Dk. 83 Thiam, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 70 Bakasetas, Dk. 74 Puchacz, Dk. 74 Siopis, Dk. 90+4 Hamsik (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi.

58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.

63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.

87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.

90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Kayserispor: 0 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Kayserispor: 0 (Maç sonucu) Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Uğurcan Çakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:51 Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış: Göndereceğiz çıkışı gerçekçi olmaz
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 22:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement