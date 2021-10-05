Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı

Brezilya 2. Ligi'nde oynanan Guarani-Sao Paulo maçında skandal anlar yaşandı. Konuk ekibin futbolcusu William Riberio kendisine sarı kart veren hakem Rodrigo Crivellaro'nun kafasına tekme attı. Yaşananların ardından William Riberio karakola götürülürken, Sao Paulo RS Kulübü de oyuncuyla sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Hakem Crivellaro ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı

Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü

A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı

Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir