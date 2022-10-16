Futbolcular, madenciler için baretle maça çıktı - Son Dakika
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Futbolcular, madenciler için baretle maça çıktı

16.10.2022 18:12

- Futbolcular, madenciler için baretle maça çıktı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde futbolcular, Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden madenciler baretle sahaya çıktı.

- Futbolcular, madenciler için baretle maça çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde futbolcular, Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden madenciler baretle sahaya çıktı.

Bartın Amasra'da meydana gelen patlama tüm yurdu yasa boğması üzerine Tekirdağ'da 1'inci Amatörde mücadele eden Eriklice Zeytinspor'un futbolcuları, Tekirdağ Adalet Takımı ile yapacağı maça, patlamada hayatını kaybeden 41 madenci anısına sahaya baretle çıktı.

Hayatını kaybeden madenciler için sahaya baretle çıkan takımın futbolcularından Nazım Çetin yaptığı açıklamada, "Sizlerde bu farkındalığımızdan dolayı geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ülke olarak çok üzgünüz. Çünkü böyle bir facianın olmasına hiçbirimiz istemezdik. Bartın'da meydana gelen maden faciasından dolayı çok üzgünüz. Moralimiz çok bozuk. Şehit olan maden işçilerinin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olanlara ise canı gönülden acil şifalar diliyoruz. Takım olarak çok üzgünüz" dedi.

Baretle farkındalığın ardından futbolcular, baretleri kafalarından çıkarırken hakem düdüğü ile maç başladı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Bartın, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcular, madenciler için baretle maça çıktı - Son Dakika

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