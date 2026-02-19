Futbolculardan Polis Komiserine Ziyaret - Son Dakika
Futbolculardan Polis Komiserine Ziyaret

Futbolculardan Polis Komiserine Ziyaret
19.02.2026 10:41
Zecorner Kayserispor futbolcuları, yaralanan polis komiserine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek kentte suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Şubat'ta düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol Bilen Kaplan isimli özel harekat polisi, ayağından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaplan, taburcu edildi. Zecorner Kayserispor Başkan Yardımcısı ve sarı-kırmızılı takımda forma giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, polis memuru Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İç Anadolu ekibinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcımız Süleyman Akın ile futbolcularımız Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek; 13.02.2026 sabah saatlerinde, Polis Özel Harekat ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda yaralanan kıymetli Komiserimiz Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.

