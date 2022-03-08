Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı - Son Dakika
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Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı

08.03.2022 11:21

Kadın futbolundaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli, 2023 yılında ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı hedeflerken, bu branşa hemcinslerinin ilgisinin artmasını istedi.

Kadın futbolundaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli, 2023 yılında ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı hedeflerken, bu branşa hemcinslerinin ilgisinin artmasını istedi.

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı, Kadınlar Bundesliga'da (Almanya Kadınlar Futbol Ligi) 2009-2010 sezonu "gol kraliçesi" Defterli, futbol kariyerini noktaladıktan sonra kısa süre önce futgolfe başladı.

Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın Antalya'da 5-6 Mart'ta düzenlenen ilk etabında, İstanbul Ulteemate Footgolf Club takımı adına mücadele veren Defterli, 15 ülkeden yaklaşık 200 sporcu arasında kadınlarda ikinciliği elde etti.

Bilgin, turnuvada yaşadıklarını ve futgolfteki hedeflerini AA muhabiriyle paylaştı.

"İddialıyım, beni seneye ABD'de görürsünüz"

Kadın futbolunda 22 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Defterli, 7 turnuvadan oluşan Türkiye Futgolf Şampiyonası'nı başarıyla tamamlayıp, seneye ABD'de düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediğini söyledi.

Bilgin Defterli, Antalya'daki organizasyonda dikkatleri üzerine çektiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 aydır futgolf oynuyorum ve Antalya'da katıldığım ilk resmi turnuvada ikinci oldum. Hedefim, 2023'te ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp, Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmek. Antalya'da kadın sporcular arasında Dünya Kupası'nın favorisi gösterildim. Aslında birinci olmayı hedeflemiştim. Erkekler arasında yarıştım. Mücadeleler oldukça çekişmeli geçti ve nazar ettiklerini düşünüyorum. 'Senden daha kariyerli bir kadın oyuncu yok. Tek eksiğin tecrübe. Turnuvalarda tecrübe kazanman önemli.' şeklinde yorumlar aldım. Hatta yetkili birisi, 'Seneye Dünya Kupası'nın şampiyonu sensin, buraya da yazıyorum.' ifadelerini kullandı. Bunlar beni mutlu etti. Mücadeleci, yarışmacı bir karakterim var. İddialıyım. Beni seneye ABD'de görürsünüz."

Almanya'da Köln formasıyla 20 maçta 22 golle "gol kraliçesi" olduğunu hatırlatan Defterli, futgolfte erkekleri rakip gördüğünü vurguladı.

Defterli, Türkiye'de yeni olan futgolfe ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Futgolf, futbol ve golf sporunun birleşiminden oluşan bir branş. 18 delikten oluşan parkurda en az atış sayısını yapan galip geliyor. Daha fazla kadın sporcunun futgolf ile tanışmasını ve bu spor dalında boy göstermesini istiyorum. Futgolfün geleceği parlak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ulteemate Footgolf Club'a transfer olma sürecine değinen Defterli, " Olcay Şahan, benim yakın dostum. Takıma beni direkt dahil etti. 15 kişilik çok güzel bir ekibiz. Turnuvalarda başarılarımızla ismimizden çok bahsettireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı
Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı
Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dünya Kupası, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı - Son Dakika


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