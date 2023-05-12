Futbolseverlerin merakla beklediği yabancı kuralı, bugün karara bağlanıyor - Son Dakika
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Futbolseverlerin merakla beklediği yabancı kuralı, bugün karara bağlanıyor

Futbolseverlerin merakla beklediği yabancı kuralı, bugün karara bağlanıyor

12.05.2023 12:05

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralı ile ilgili hazırladığı yeni çalışmayı kulüplere sunacak ve bugün yapılacak toplantıda kural ile ilgili son karar alınacak. Kulislerde TFF'nin 14 yabancı ile sözleşme imzalanmasına izin vereceği ve bunlardan 11'inin sahada bulanabileceği ileri sürülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Kulüpler Birliği ile yapılacak toplantı sonrasında yeni yabancı kuralını açıklayacak.

YABANCI SINIRI KALKABİLİR

TFF'nin alacağı yeni kararın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre yeni yabancı kuralında kulüplerin 14 yabancı ile sözleşme imzalamasına izin verilecek. Sahada ise yabancı sınırı olmayacak.

YENİ KURALIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçen hafta yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizle de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız." demişti. Buna göre, TFF'nin bugün yeni yabancı kuralını açıklaması bekleniyor

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