Futbolseverlerin merakla beklediği yabancı kuralı, bugün karara bağlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Kulüpler Birliği ile yapılacak toplantı sonrasında yeni yabancı kuralını açıklayacak.
TFF'nin alacağı yeni kararın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre yeni yabancı kuralında kulüplerin 14 yabancı ile sözleşme imzalamasına izin verilecek. Sahada ise yabancı sınırı olmayacak.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçen hafta yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizle de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız." demişti. Buna göre, TFF'nin bugün yeni yabancı kuralını açıklaması bekleniyor
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