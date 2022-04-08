Futsal A Milli Takımı, İsrail karşısında - Son Dakika
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Futsal A Milli Takımı, İsrail karşısında

08.04.2022 12:15
Futsal A Milli Takımı, İsrail karşısında

Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası ön elemeleri üçüncü maçında İsrail ile karşılaşacak.

Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası ön elemeleri üçüncü maçında İsrail ile karşılaşacak.

2024 FIFA Dünya Kupası ön elemeleri üçüncü maçında Futsal A Milli Takımı, bugün saat 16.00'da İsrail ile karşılaşacak. Türkiye, gruptaki ilk sınavında karşılaşmalara ev sahipliği yapan Litvanya'ya 4-1 mağlup olmuş, ikinci maçında ise Kuzey İrlanda'yı 7-4 yenmişti. Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Ana Tur eleme karşılaşmalarına katılacak.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör Murat Kaya önderliğinde, Futsal A Milli Takımı'nın Dünya Kupası ön eleme maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emir Kağan Kadalı (Bursa Zafer Spor), Emre Deniz (Erdemli Limon Spor), Erkan Çınar (Kuştepe Spor)

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor A.Ş), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediye Spor), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepe Spor), Orhan Erden (Gazi Üniversitesi SK)

Kanat: Talha Can Vardar (Şişli Spor), Furkan Eliaçık (Ankara Spor A.Ş), Kamil Can Akparlak (Elbistan Spor), Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Ramazan Bildirici (Çamlıca Spor), Yiğitcan Yenilmez (Şişli Spor)

Forvet: Muhammet Altunay (Nişantaşı Spor), Cem Keskin (Şişli Spor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futsal A Milli Takımı, İsrail karşısında - Son Dakika


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