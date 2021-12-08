Futsal A Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu

Futsal A Milli Takımı'nın 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, D Grubu'nda İsrail, Litvanya ve Kuzey İrlanda ile eşleşti. Ön eleme turu maçları, 4-13 Nisan 2022'de Litvanya'da oynanacak.

Ön eleme turunda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 12 takım ana tura yükselecek. Avrupa elemelerine ana turuna 24 takım doğrudan katılacak. Toplam 36 takım, 6 Temmuz 2022'de yapılacak kura çekimi sonrası üçerli 12 gruba ayrılacak. Ana tur maçlarında gruplarını lider olarak tamamlayan 12 takım ve grupların ikinci sırada tamamlayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım doğrudan elit tura yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım, 10 Mart 2023'te yapılacak kura çekimi sonrası çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak ve 4 takım daha elit tur bileti alacak.

Elit tur maçlarının kura çekimi 25 Ocak 2024'te yapılacak. Bu aşamada 20 takım dörderli 5 gruba ayrılacak. Gruplarını lider tamamlayan 5 takım doğrudan 2024 Dünya Kupası finallerine gitme hakkı kazanacak. Gruplarını ikinci olarak tamamlayan takımlar kura çekimi ile birbirleriyle eşleşecek ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 takım daha 2024 Dünya Kupası için vize alacak. 2024 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa elemelerinden toplam 7 takım katılacak. Kupaya ev sahipliği yapacak ülke, FIFA tarafında ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, kura çekimi sonrası yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Futbol Gelişim Direktörlüğünün faaliyet alanında bulunan tüm konularda yenilikler yapmaya büyük önem veriyoruz. Futsal da bu kapsamda geliştireceğimiz bir branş. Milli takımımızda yeni bir yapılanmaya gittik. Genç bir takımımız var. Ülkemizde sağlıklı bir lig modelinin bulunmaması sebebiyle Futsal Milli Takımı'mızı bir kulüp takımı gibi kurgulayıp kamp ve hazırlık maçlarıyla oyuncularımızın gelişimine bir süreklilik kazandırmak istiyoruz. Orta ve uzun vadede okullarda ve kulüplerde futsalın yer almasını sağlayarak bu branşta sağlıklı bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası resmi turnuvalar branşlardaki gelişimin tescillendiği organizasyonlardır. Planlı çalışmalarımızın karşılığını 2024 FIFA Dünya Kupası yolunda sergileyeceğimiz performans ile almak istiyoruz."

Futsal A Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya da "D Grubu'nda zor ve çekişmeli maçlar oynayacağız. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Litvanya ile aynı grupta olmak bizi çok zorlayacak. Çünkü son dönemlerde yapılan ciddi yatırımlar ile Litvanya'da futsal iyi bir seviyeye geldi. Aynı şekilde İsrail'in de çok zorlu bir ekip olduğunu, geçiş hücumlarında çok başarılı olduğunu biliyoruz. Kuzey İrlanda ile 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşmış ve 4-2 kazanmıştık. Çok genç ve mücadele eden bir ekibiz, yaş ortalamamız 22. Guptan çıkmak istiyoruz ve bu konuda da oyuncularımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.