Futsal Milli Takımı Bahar Kupası'nda Sırbistan'a mağlup oldu

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Futsal Milli Takımı, 23 yaş altı sporcuların mücadele edebildiği Bahar Kupası'nın ilk maçında ev sahibi Sırbistan'a 10-3 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vrnjacka Banja kentinde düzenlenen özel turnuvadaki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini Buğra Serhat Güneş, Muhammed Yusuf Aygün ve Ahmet Yılmaz kaydetti.

Milli takım, Bahar Kupası'ndaki ikinci maçını yarın Belçika ile oynayacak.