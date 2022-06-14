Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu - Son Dakika
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Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu

14.06.2022 11:22
Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu

MARDİN'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası final maçında şampiyon olan Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları kentte coşkuyla karşılandı.

MARDİN'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası final maçında şampiyon olan Menemen Şehit Kemal Ortaokulu sporcuları kentte coşkuyla karşılandı. Sporcu ve hocaları ağırlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen'e şampiyonluk kupasıyla dönerek hepimize özel bir gurur yaşattınız. Hocalarınızı ve sizleri yürekten tebrik ediyorum. Yollarınızı açmak için Menemen Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Şehit Kemal Ortaokulu Müdürü Alper Özcan da Başkan Vekili Pehlivan'a her zaman sözde değil özde yanlarında oldukları için teşekkür ederek, "Hem sporcu öğrencilerimizin hem de bizlerin motivasyon kaynağı sizsiniz" diye konuştu.Öğrencileri makamında ağırlayan ve Rahvan At Yarışları Programı dolayısıyla Mardin'deki şampiyonluk maçında bulunamadığını ifade eden Pehlivan, "Sevgili gençler, Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası'nda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum. Tek bir yenilgi almadan aşama aşama şampiyonluğa koşmak, neticesini de şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak çok önemli bir başarı. Öğretmenlerimizi, idarecilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Bizlere çok özel bir gurur yaşattınız. Kazandığınız kupa okulumuzda nesillerden nesillere aktarılacak. Yolunuzu açmak için Menemen Belediyesi olarak biz her zaman yanınızda olacağız. Başarılarınız daim olsun. İyi ki varsınız" dedi.


- İzmir
Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu
Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu
Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu
Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu
Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu
Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu
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Kaynak: DHA

Menemen, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futsalda şampiyon Menemen Şehit Kemal Ortaokulu gururlu - Son Dakika

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