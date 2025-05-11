Galatasaray 2. Olmayı Başardı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray 2. Olmayı Başardı

Galatasaray, Unicaja Malaga'ya 67-83 yenilerek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu.

11.05.2025 22:19
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SALON: SUNEL Arena

HAKEMLER: Wojciech Liszka, Boris Krejic, Julio Anaya

GALATASARAY: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2

UNICAJA MALAGA: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

DEVRE: 31-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-56

5 FAUL: IZUNDU (38.13)

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanyol Unicaja Malaga ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray karşılaşmadan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvada 2'nci oldu.

İspanyol ekibinin hızlı hücumlarla sayılar üreterek başladığı ilk periyotta özellikle hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşayan Galatasaray 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 19-13 geride kapadı. İkinci periyoda yine hızlı hücumlarla başlayan Malaga çeyreğin ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkardı. Toparlanarak daha etkili olmaya başlayan ve farkı eriterek maça denge getiren sarı-kırmızılılar, ilk yarının bitimine 0.7 saniye kala Delgado'nun, ilk yarının etkili ismi Carter'a 3 sayılık çizgisinin gerisinde yaptığı faul sonucunda gelen 3 serbest atışla soyunma odasına 31-37 geride gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2'nci yarıda farkı tekrar 9 sayıya kadar çıkaran Malaga'ya karşı özellikle Tyrone Wallace'la etkili olmaya çalışan Galatasaray bu periyottan da 49-56 geride ayrıldı.

Son periyotta da rakibinin sert savunmasına karşı Tyrone Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalışan Galatasaray özellikle savunma ribaundlarını almakta zorlanıp dış şutları da engelleyemeyince farkın açılmasına engel olamadı ve maçtan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvayı 2'nci sırada tamamladı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Basketbol, Malaga, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 2. Olmayı Başardı - Son Dakika

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