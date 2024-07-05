Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini üyeleriyle kutladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini üyeleriyle kutladı

Galatasaray, Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunun 40. gecesini üyeleriyle birlikte Galatasaray Adası'nda düzenlenen organizasyonla kutladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kutlama gecesinde yaptığı konuşmada, şampiyonluk sayısının 24'e ulaştığını ve hedeflerinin 5 yıldız olduğunu belirtti.

05.07.2024 21:23
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- Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini üyeleriyle kutladı

İSTANBUL - Galatasaray, Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunun 40. gecesini üyeleriyle birlikte Galatasaray Adası'nda düzenlenen organizasyonla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini düzenlenen organizasyonla kutladı. Galatasaray Adası'nda yapılan kutlama gecesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı kulübün üyeleri katıldı. Gecede konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın şampiyonluğunun üzerinden 40 gün geçti. 40 gün 40 gece Galatasaraylılar şampiyonluğu kutladılar. Kazandığımız bu şampiyonlukla şampiyonluk sayımız 24'e ulaştı. Şimdi sırada bu seneki şampiyonluğumuz var. Hiç kimse merak etmesin bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Mayıslar her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın olacak. Bugün 5 Temmuz, hedefimiz 5 yıldız. 5 yıldızı önümüzdeki sene inşallah burada gururla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek'in konuşmasının ardından geceye katılan üyeler, sarı-kırmızılı kulübün 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini üyeleriyle kutladı - Son Dakika

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