Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Başkan Özbek ayrıca 2017 yılında söylediği 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takacağız' açıklaması için ise, "O gün verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve sezonun bitimine 2 hafta şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı aldıklarını söyleyen Özbek, "Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu başarıda bize destek veren taraftarlarıma, oyuncularıma, teknik kadroma, genel kurul üyelerime, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir sezonu şampiyon olarak bitirdik. Şimdi önümüzde Avrupa'da başarıya yakalamak var. Onun için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız o yönde devam edecek. Transfer sezonuna giriyoruz. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun" diye konuştu.

"Osimhen ile görüşmelerimiz devam ediyor"

Maçta taraftarların Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili yaptığı tezahüratların hatırlatılması üzerine Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Transfer sezonuna daha girmedik. Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kariyeri yüksek olan bir oyuncu. Bakalım nasıl neticelenecek. Her şeyden evvel Osimhen'in de Galatasaray'da olmayı istemesi lazım."

2017 yılında 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan, biz 5. yıldızı takacağız' sözlerinin hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "2017'de söylediğim bir şeydi. O gün verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Galatasaray, birlik ve beraberliğini, sevgi iklimini koruduğu sürece şampiyonluğun en büyük adayıdır. Her zaman bunu söyledim. Bu dönemde de bunu ispatladık. 5. yıldız, Galatasaray'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL