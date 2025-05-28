Galatasaray 8 günde adeta para bastı - Son Dakika
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Galatasaray 8 günde adeta para bastı

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Galatasaray 8 günde adeta para bastı
28.05.2025 15:01
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Galatasaray 8 günde adeta para bastı
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Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 18-26 Mayıs tarihleri arasında rekor bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 300 milyon TL ciro yapmayı başardı. Yenikapı'da düzenlenen kutlamalarda GS Store çadırında tek gün içinde 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı, mağazaların ise hafta sonu boyunca yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı belirtildi.

Galatasaray 8 günde adeta para bastı: 8 günde rekor gelir, kasaya giren rakam dudak uçuklattı

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray adeta para bastı. Sarı-kırmızılılar, 18-26 Mayıs tarihleri arasında ciddi bir geliri kasasına koydu. 18 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 26 Mayıs akşam saatlerine kadar rekor bir geliri kasasına koydu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, 18-26 Mayıs'ta 300 milyon TL ciro elde etti. Yenikapı'da yapılan kutlamalarda kurulan GS Store çadırında 25 Mayıs günü 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı belirtildi.

Ayrıca mağazaların hafta sonunda da yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılarda 5 yıldızlı yeni formaların çıkmasının ardından satışların katlanarak artması bekleniyor.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 8 günde adeta para bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selim PARMAKSIZ:
    dünya da futbol gibi saçma bir şey olamaz. enayilerin parasını yabancı futbolcular yiyor. bu işte bu kadar para dönüyor bunların kime ne faydası var 58 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerliler halen üç yıldızlı formaları giyiyor. Galatasaraylılar dört yıldızlı forma beş yıldızlı forma, kupa tişörtleri derken sürekli dolabını yeniliyor. 24 7 Yanıtla
  • Lion:
    taraftar payı nerde bu kadar akıllı olmayın bir şirket para kazanıyor size ne oluyor anlamadım zevk için izleyene sözüm yok ama fanatik olanlar gerçekten üstün zekalı 10 5 Yanıtla
  • rıfat eren:
    beceriksizlikleri yüzünden iki katı daha kazanamadığı millet eli boş döndü mağazalardan 6 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu su acidan kotu bir durum.. o da 5 yildizli bir seyler hazirmaladilarsa yeterince .. hazir oraya 600 700 bin kisi gelmisken.. ya da hazirladiklari sinirli sayida kalmissa.. ya hazir yuzbinler orada iken.. hani bu ladar hazir musteriye satis yapamamak yapilanin cok olmasi yaninda yine basarisizlik sayilir... 3 0 Yanıtla
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