Galatasaray'a Taraftar Desteği - Son Dakika
Galatasaray'a Taraftar Desteği

16.04.2026 15:53
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarlarıyla moral depoladı. Antrenmanda coşku vardı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara açık antrenmanla devam etti.

Süper Lig'de milli maç arasından sonra çıktığı üç maçta 5 puan kaybeden ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkının 2'ye inmesine engel olamayan Galatasaray'a, taraftarları moral verdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman için günün erken saatlerinde toplanan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde saha kenarına alındı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, futbolcuların sahaya çıkmasını uzun süre bekledi. Öğlen saatlerindeki antrenman için futbolcuların yeşil zemine adım atmasıyla coşku üst seviyeye çıktı. Antrenman sahasının etrafını sarı-kırmızılı bayraklarla çeviren taraftarlar, çalışmayı takip ettikleri yerde marş ve tezahüratlarla oyunculara destek verdi.

İdman öncesinde futbolcuları tek tek çağıran taraftarlar, oyunculara moral aşıladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için Süper Lig'deki son 3 maçta forma giyemeyen Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterildi.

Pankartlarla şampiyonluk hedefi vurgulandı

Sarı-kırmızılı futbolseverler, açtıkları pankartlarla takımlarının şampiyon olacağına inandıklarını belirtti.

Taraftarlar, "Bu takım söke söke şampiyon" ve "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" yazılı pankartlar açtı.

ultrAslan'dan şampiyonluk sözleri

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara baklava ikram eden taraftarlar, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Bu sırada Sebahattin Şirin, "Kadroda üç sene üst üste şampiyon olanlar var. İnşallah bu sene dört olacak. Buraya kadar siz getirdiniz. Bundan sonra da yine sizlerle şampiyon olacağız. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş, idmanı taraftarla birlikte izledi.

Hazırlıklar sürüyor

Sarı-kırmızılı takım, hafta sonunda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Üç oyuncu antrenmana çıkmadı

Antrenmana üç futbolcu farklı gerekçelerle çıkmadı.

Süper Lig'deki Göztepe maçında dizinden sakatlanan Yaser Asprilla ile gribal enfeksiyon geçiren Mario Lemina ve İlkay Gündoğan çalışmaya katılmadı.

Futbolcular imza dağıttı

Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ardından taraftarla bir araya geldi.

Çalışmayı tamamlayan futbolcular, kendilerini destekleyen taraftarların yanına gitti. Büyük ilgi gören oyuncular, futbolseverlerin imza ve fotoğraf çekilme taleplerini yerine getirdi.

Bu sırada Arjantinli yıldız Mauro Icardi, en büyük ilgiyi gören oyuncuların başında geldi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'a Taraftar Desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray'a Taraftar Desteği - Son Dakika
