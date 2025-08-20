Galatasaray\'a transfer olacağı iddialarına Akanji\'den sürpriz yanıt

Süper Lig devi Galatasaray'da savunmaya yapılacak transfer merakla beklenirken gündemdeki isim Manuel Akanji için sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Galatasaray, Manchester City ile Manuel Akanji'nin transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmeye yaklaştı. Ek olarak 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığı ve Galatasaray'ın transferi bu hafta bitirmek istediği iddia edildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bir sonraki paylaşımında, kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından Galatasaray'ın 24 saat içinde Akanji'ye de teklif sunacağı ve İsviçreli futbolcunun teklifi kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir bilgi olmadığını dile getirdi.

'BU KONUDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM'

Manuel Akanjii transfere yönelik bu iddiaların ardından Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Yıldız oyuncu, Romano'nun paylaşımına "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyeri boyunca toplamda 447 maça çıkan Akanji, bu maçlarda 17 gol ve 10 asist kaydetti.