Süper Lig devi Galatasaray'da savunmaya yapılacak transfer merakla beklenirken gündemdeki isim Manuel Akanji için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Manchester City ile Manuel Akanji'nin transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmeye yaklaştı. Ek olarak 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığı ve Galatasaray'ın transferi bu hafta bitirmek istediği iddia edildi.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bir sonraki paylaşımında, kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından Galatasaray'ın 24 saat içinde Akanji'ye de teklif sunacağı ve İsviçreli futbolcunun teklifi kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir bilgi olmadığını dile getirdi.
Manuel Akanjii transfere yönelik bu iddiaların ardından Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Yıldız oyuncu, Romano'nun paylaşımına "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Kariyeri boyunca toplamda 447 maça çıkan Akanji, bu maçlarda 17 gol ve 10 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına Akanji'den sürpriz yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?