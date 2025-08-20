Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına Akanji'den sürpriz yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına Akanji'den sürpriz yanıt

Galatasaray\'a transfer olacağı iddialarına Akanji\'den sürpriz yanıt
20.08.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Manchester City'den transfer etmek istediği savunma oyuncusu Manuel Akanji'den sürpriz bir hareket geldi. Akanji, Galatasaray'a transfer olacağına yönelik çıkan bir habere yorum yaparak "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da savunmaya yapılacak transfer merakla beklenirken gündemdeki isim Manuel Akanji için sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Galatasaray, Manchester City ile Manuel Akanji'nin transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmeye yaklaştı. Ek olarak 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığı ve Galatasaray'ın transferi bu hafta bitirmek istediği iddia edildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bir sonraki paylaşımında, kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından Galatasaray'ın 24 saat içinde Akanji'ye de teklif sunacağı ve İsviçreli futbolcunun teklifi kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir bilgi olmadığını dile getirdi.

'BU KONUDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM'

Manuel Akanjii transfere yönelik bu iddiaların ardından Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Yıldız oyuncu, Romano'nun paylaşımına "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına Akanji'den sürpriz yanıt

KARİYER PERFORMANSI

Kariyeri boyunca toplamda 447 maça çıkan Akanji, bu maçlarda 17 gol ve 10 asist kaydetti.

Manchester City FC, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına Akanji'den sürpriz yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 18:00:48. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına Akanji'den sürpriz yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.