Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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