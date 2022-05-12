Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.05.2022 16:14
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Top kapma ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha dönüş çalışmalarına başladı.

Sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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