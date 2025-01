Galatasaray Ajax'a Hazır!

Spor

Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ajax maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılar saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Dr. Yener İnce, "En son oynanan maçta Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntısı oldu. Onun için aramızda yok. Tedavisi 2-3 hafta devam edecek. Jakobs son maçta aşil tendonunda bir ağrı hissetmişti, çıkartmıştık. Şu anda idmanda yer alıyor. Hoca karar verecek. Icardi ile çok spekülasyon çıktı, ben rapor istemişim de vermemiş gibi. Böyle bir şey yaşanmadı. Onunla her gün konuşuyorum. Böyle sakatlıklarda geri dönüş süreleri 8-9 aydır. Elimizde her gün yaptığı idmanın videoları var, çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını ümit ediyoruz. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişimsizlik durumu yok" diye konuştu.