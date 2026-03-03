Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

03.03.2026 23:07
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Stat: Alanya Oba Statı

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Erbil, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 46 Ümit Akdağ), Aliti, Viana, Enes Keskin (Dk. 46 Hadergjonaj), Makouta (Dk. 73 İzzet Çelik), Efecan Karaca (Dk. 59 Hwang), Janvier, Hagi, İbrahim Kaya, Güven Yalçın (Dk. 59 Mounie)

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı (Dk. 90 Yusuf Dağhan Kahraman), Jakobs (Dk. 67 Singo), Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla (Dk. 90 Gökdeniz Gürpüz), Sane (Dk. 77 Armando Can Güner), Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Lang)

Goller: Dk. 6 Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 29 Nhaga (Galatasaray), Dk. 78 Mounie (Corendon Alanyaspor)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray grup lideri olarak çeyrek finale yükselirken, Alanyaspor ise grubu üçüncü sırada tamamladı.

6. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

10. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan İlkay Gündoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın penaltı noktasına çıkardığı topu, Barış Alper Yılmaz ceza sahası yayına doğru gönderdi. Bu bölgede Nhaga'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

57. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Sane, ceza sahasında kaleyi karşıdan gören noktadaki Ahmed Kutucu'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı, çizgi üzerinde Ümit Akdağ çıkardı.

78. dakikada Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Orta sahadan atılan uzan pasta savunmanın arkasında topla buluşan İzzet Çelik, ceza sahasında uygun durumdaki Mounie'yi gördü. Bu futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 1-2

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Alanyaspor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

