Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi

28.02.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Goller Boey, Torreira ve Osimhen'den.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Murat Altan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 79 İlkay Gündoğan), Sara (Dk. 87 Asprilla), Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Lemina), Sane, Lang (Dk. 79 Jakobs), Osimhen (Dk. 87 Icardi)

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima (Dk. 82 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 82 Enes Keskin), Janvier, Ruan, Hwang (Dk. 73 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 62 Hagi), Mounie (Dk. 82 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 45+2 Boey, Dk. 58 Torreira, Dk. 83 Osimhen (Galatasaray), Dk. 49 Mounie (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Lima, Dk. 55 Aliti, Dk. 72 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 73 Lang, Dk. 90+3 Singo (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Makouta kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

49. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği sağladı. Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ceza sahası içindeki Mounie'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

58. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı alan Osimhen, düzeltip röveşata yaptı. Savunmadan seken top, Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Hwang'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Makouta, ceza yayı üzerine hareketlenen Mounie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

81. dakikada orta sahada kontrol ettiği topla rakip ceza sahası önüne gelen Sane, meşin yuvarlağı Osimhen'le buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in aşırtma vuruşunda, kaleci Victor son anda gole izin vermedi.

83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor kalecisi Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:16:48. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.