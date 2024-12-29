Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u Mağlup Etti

Spor

İZMİR,

SALON: Enka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Burak Yılmaz

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 6, Williams 4, Tyree 12, Yavuz Gültekin 4, Echenique 15, Dotson 7, Van Beck 16, Murat Kuntker 2, Troy Selim Şav 4, Aldridge 7

GALATASARAY: Livingston 14, Young 9, Palmer 11, Delgado 8, Göksenin Köksal 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14

1'İNCİ PERİYOT: 26-29

İLK YARI: 48-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-76

BASKETBOL Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 94-77 mağlup ederek üst üste 7'nci galibiyetini aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 26-29, devresi 48-55, üçüncü periyodu da 56-76 bitti. Galatasaray'da Izundu 15, Livingston, Cummings ve Buğrahan 14'er sayı attı. Bu skorla sarı-kırmızılı ekip ligdeki 9'uncu galibiyetini elde ederken, Petkimspor 4 galibiyette kaldı.