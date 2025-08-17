Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor

Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye\'ye geliyor
17.08.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Wilfried Singo'nun transferi için Monaco'yla prensip anlaşmasına vardı. Fildişili oyuncu, salı günü sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye gidecek.

Süper Lig devi Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaşıyor.

GALATASARAY ANLAŞTI

Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Monacolu 24 yaşındaki oyuncu Wilfried Singo'nun transferi için kulübü Monaco ile prensip anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde, Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncu için 5 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. 25 milyon euro piyasa değeri olan Singo'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SALI GÜNÜ GELİYOR

Singo'nun salı günü transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geleceği, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

Galatasaray, Türkiye, Monako, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti
Uzmanından kritik uyarı 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi Uzmanından kritik uyarı! 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Barış Alper’in golünden önce faul var mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Barış Alper'in golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Balıkesir’deki 6.1’lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı Balıkesir'deki 6.1'lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL’ye matematik kitabı satıyorlar Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 18:55:22. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.