Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında yapacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.