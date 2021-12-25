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Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından

25.12.2021 20:14
Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını iyi kapattıklarını belirterek, "İkinci yarıya da iyi başlayıp yukarılara tırmanmak istiyoruz.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını iyi kapattıklarını belirterek, "İkinci yarıya da iyi başlayıp yukarılara tırmanmak istiyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Necati Ateş, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aynı oyunu oynadıklarını belirterek, "En çok şut atan, en çok gol beklentisi olan takımız ama maalesef bazı maçlarda içeri atamıyoruz. Atamadığımız için de skoru alamıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. Golleri kaçıran bazı oyuncularımızdan biri olan Kerem, bugün muhteşem bir gol attı. Gol attığı pozisyonu, diğer oyuncularla her idmanda çalışıyoruz. Bugün ilk yarının son maçıydı. İlk yarıyı iyi kapattık. İkinci yarıya da iyi başlayıp bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.

Necati Ateş, Süper Lig'de bulundukları konumun kendilerini mutlu etmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yer bizi, camiamızı, taraftarımızı mutlu etmiyor. Ligin sonu geldiğinde belki de bu günlere hiç bakmayacağız. Nasıl başladığımızı değil, nasıl bitirdiğimizi konuşacağız. Ligde daha 19 maçımız var. 7-8 maçlık seri yakaladığın zaman, rakiplerin kaybettiği zaman birden yukarıyı yakalayabilirsin. Çok böyle geri dönüşlerimiz oldu. Ancak burada olmayı, bu kadar puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Genç oyuncularımıza doğruları göstermeye çalışacağız. Oynadığımız oyuna devam edeceğiz."

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldıklarını hatırlatan Necati Ateş, Süper Lig'de de son maça kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk umudu vardır. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Son maça kadar kovalayacağız. İlk yarıda puan farkı bu kadar açıldı. Kapatmak için en iyi oyunumuzu oynayacağız. Kapatacağımızı umut ediyorum. Taraftarlarımızdan her zaman yanlarımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız"

Necati Ateş, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray'da transfer bitmiyor. Transfer dönemine girdiğimiz için transfer konuşulacak. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci İsmail Çipe'nin bugün ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını anlatan Ateş, Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'a güvendiklerini ve onlardan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

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Spor Toto Süper Lig, Necati Ateş, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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