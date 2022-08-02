Galatasaray, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için Arsenal'i ikna etti. Sarı-kırmızılılar ile İngiliz devi arasındaki pazarlıklarda anlaşmanın detayları belli oldu. Galatasaray, 5 milyon 500 bin avro artı 1 milyon 500 bin avro bonus karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.
Sıra şimdi Torreira'yı ikna etmeye geldi. 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmak isteniyor. Sözleşme süresinde zorluk çıkarmayan yıldız orta saha yıllık maaş olarak 3.5 milyon avro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar ise 2.5 milyon avro artı bonuslar öneriyor.
Lucas Torreira'nın Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi için devreye vatandaşı Fernando Muslera da girdi. Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Torreira ile görüştüğü ve yıldız oyuncunun olumlu yönde karar vermesi için çaba harcadığı ifade edildi.
Lucas Torreira'nın Arsenal'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı - Son Dakika