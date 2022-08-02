Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı

02.08.2022 09:03
Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı

Uzun süredir aradığı 6 numarayı Arsenal'de bulan Galatasaray, Lucas Torreira için İngilizlerle anlaşma sağladı. Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için Arsenal'i ikna etti. Sarı-kırmızılılar ile İngiliz devi arasındaki pazarlıklarda anlaşmanın detayları belli oldu. Galatasaray, 5 milyon 500 bin avro artı 1 milyon 500 bin avro bonus karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.

İKNA EDİLME SIRASI TORREIRA'DA

Sıra şimdi Torreira'yı ikna etmeye geldi. 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmak isteniyor. Sözleşme süresinde zorluk çıkarmayan yıldız orta saha yıllık maaş olarak 3.5 milyon avro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar ise 2.5 milyon avro artı bonuslar öneriyor.

MUSLERA DA DEVREDE

Lucas Torreira'nın Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi için devreye vatandaşı Fernando Muslera da girdi. Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'nda birlikte oynadığı Torreira ile görüştüğü ve yıldız oyuncunun olumlu yönde karar vermesi için çaba harcadığı ifade edildi.

20 MİLYON AVRO PİYASA DEĞERİ VAR

Lucas Torreira'nın Arsenal'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösteriliyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı - Son Dakika
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