Galatasaray, Arda Güler'ini buldu! - Son Dakika
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Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!

01.04.2022 19:25
Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!

Fenerbahçe'de Arda Güler'e Florya'da rakip çıktı. Sarı-kırmızılılarda U19 takımının Trabzonspor U19'u 3-1 yendiği maçta Özgür Baran Aksaka fırtınası yaşandı. 19 yaşındaki 10 numara, Florya'da kendisini izleyenleri mest etti.

Genç yeteneklerini mercek altına alan Galatasaray'da Özgür Baran Aksaka'nın performansı heyecan yarattı.

TORRENT, A TAKIMA ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği U-19 Ligi maçına Özgür Baran Aksaka damgasını vurdu. İyi futbolunu golle süsleyen 19 yaşındaki 10 numara Florya'da da tüm dikkatleri üzerine çekti. Teknik Direktör Domenec Torrent'in ligin son bölümünde Özgür Baran'ı A Takım maçlarında kadroya almayı düşündüğü öğrenildi.

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