Galatasaray, Arda Güler'ini buldu! - Son Dakika

Genç yeteneklerini mercek altına alan Galatasaray'da Özgür Baran Aksaka'nın performansı heyecan yarattı.

TORRENT, A TAKIMA ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği U-19 Ligi maçına Özgür Baran Aksaka damgasını vurdu. İyi futbolunu golle süsleyen 19 yaşındaki 10 numara Florya'da da tüm dikkatleri üzerine çekti. Teknik Direktör Domenec Torrent'in ligin son bölümünde Özgür Baran'ı A Takım maçlarında kadroya almayı düşündüğü öğrenildi.