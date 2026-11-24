Galatasaray-Aston Villa maçının ilk yarısı RAMS Park'ta golsüz tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı. RAMS Park'ta oynanan ilk 45 dakikada orta saha mücadelesi öne çıkarken konuk ekip biraz daha fazla topa sahip oldu ve net gol pozisyonu yaşanmadı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz
Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, Joao Gomes, Kamara, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson
Sarı kart: Dk. 41 Jackson (Aston Villa)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Mücadelenin ilk 45 dakikası, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekibin biraz daha fazla topa sahip olduğu ilk yarıda net gol pozisyonu yaşanmadı.
Kaynak: AA
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