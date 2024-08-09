Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Fernandes, Icardi ve Batshuayi'den geldi.

09.08.2024 23:24
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk 70 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn (Dk. 87 Berkan Kutlu), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 57 Sara), Ziyech (Dk. 87 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 70 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz, Icardi

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Bamgboye (Dk. 66 Rivas), Matondo, Diack, Fernandes (Dk. 87 Okoronkwo), Rui Pedro (Dk. 84 Hodzic), Strandberg

Goller: Dk. 52 Fernandes (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Icardi (Penaltıdan), Dk. 90 Batshuayi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 56 Fernandes, Dk. 79 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

48. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde Sanchez'in altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce çeldi. Kolombiyalı oyuncunun seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarptı. Bu pozisyon sonrası ceza sahası içi sol kanadında topu önünde bulan Barış Alper, altıpas çizgisine doğru topu çıkardı. Abdülkerim'in bu orta sonrası yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Erce yine topu çeldi.

51. dakikada Icardi'nin sol kanattan attığı pas sonrası topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya kaleci Muslera, altıpas çizgisi önünde müdahale etti. Bu müdahale sonrası seken topu önünde bulan Fernandes, penaltı noktası civarında vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 0-1

80. dakikada Galatasaray penaltıdan beraberliği yakaladı. Barış Alper'in attığı ara pası sonrası Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu pas sonrası Kilama'nın Arjantinli oyuncuya yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Icardi'nin penaltıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri sarstı: 1-1

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından altıpas çizgisine gönderdiği meşin yuvarlağa Hatayspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Torreira, altıpasın içine doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Bu noktada topa kafa vuran Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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