Galatasaray, Avrupa'da 322. Maçına Çıkıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 321 müsabakanın 115'inden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 438 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 482 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 97 karşılaşmada 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 155 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 125 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 17 maçın 15'ini kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 17 müsabakanın 15'inde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 17 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 8'ini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 97 39 32 26 155 125 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 321 115 85 121 438 482

Kaynak: AA