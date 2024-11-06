Galatasaray, Avrupa'da 322. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa'da 322. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde 322. maçına çıkacak, geçmişteki başarıları dikkat çekiyor.

06.11.2024 12:23
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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 321 müsabakanın 115'inden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 438 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 482 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 97 karşılaşmada 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 155 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 125 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 17 maçın 15'ini kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 17 müsabakanın 15'inde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 17 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 8'ini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi97393226155125
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam32111585121438482

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa'da 322. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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