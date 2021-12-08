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Galatasaray, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor

08.12.2021 10:37
Galatasaray, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında yarın Lazio'ya konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında yarın Lazio'ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek. Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir takımlar play-off'ta karşı karşıya gelecek.Galatasaray, yarın oynanacak karşılaşma için bugün saat 12.00'de özel bir uçakla Roma'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar; maç öncesinde son antrenmanını, TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Galatasaray kafilesi, cuma sabahı ise İstanbul'da olacak. CICALDAU'DAN OLUMSUZ HABERSarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, zorlu Lazio karşılaşmasında görev alamayacak.ASLAN AYNI TAKTİKLEGalatasaray'a Lazio deplasmanında alınacak bir puan liderlik için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sebeple Avrupa'da genel olarak izlediği taktiği bu maçta da izleyerek geçiş oyununa ağırlık verecek. Topu rakibe verip daha çok karşılayan tarafta olma modelinde yol izleyecek Cimbom, hızlı hücumlarla rakibini geçmeyi hedefleyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: " Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."


- İstanbul

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Olimpiyat, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor - Son Dakika Spor


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