Galatasaray, Avusturya\'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yapılan tesislerde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, bugün TSİ 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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