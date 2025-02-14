Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 Yenildi

Galatasaray, AZ Alkmaar\'a 4-1 Yenildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

14.02.2025 01:08
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu'nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Mayckel Lahdo sol kanatta Kaan Ayhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joao Pinheiro, Kaan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

57. dakikada Poku'nun sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde topu alan Jordy Clasie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

66. dakikada Mayckel Lahdo'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sven Mijnans'ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan dönen topu kale önünde David Moller Wolfe ağlarla buluşturdu. 4-1

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Seiya Maikuma (Denso Kasius dk. 77), Wouter Goes, Alexandre Penetra, David Moller Wolfe, Sven Mijnans, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners (Zico Buurmeester dk. 77), Ernest Poku (Kees Smit dk. 83), Mayckel Lahdo (Ro-Zangelo Daal dk. 83), Troy Parrot (Sem van Duijn dk. 90+1)

Yedekler: Hobie Verhulst, Jeroen Zoet, Bruno Martins Indi, Maxim Dekker, Mees de Wit

Teknik Direktör: Maarten Martens

Galatasaray: Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Yusuf Demir dk. 71), Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara (Berat Luş dk. 90+3), Elias Jelert (Metehan Baltacı dk. 71), Dries Mertens (Kerem Demirbay dk. 65), Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata (Efe Akman dk. 90+3)

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Kadir Subaşı, Furkan Koçak, Çağrı Balta

Teknik Direktör Okan Buruk

Goller: Sven Mijnans (dk. 12), Troy Parrot (dk. 37 pen.), Jordy Clasie (dk. 57), David Moller Wolfe (dk. 66) (AZ Alkmaar), Roland Sallai (dk. 20) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Kaan Ayhan (dk. 51) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Alvaro Morata (Galatasaray), David Moller Wolfe, Jordy Clasie (AZ Alkmaar) - ALKMAAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 Yenildi - Son Dakika

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